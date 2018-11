Brandweer Alkmaar geeft senioren extra aandacht tijdens 'broodje brandweer'

ALKMAAR - De Alkmaarse brandweer heeft vanochtend 65-plussers uitgenodigd om samen met brandweerlieden een broodje te komen eten op de kazerne. Medewerker Marco Overeem heeft de ouderen onder andere verteld over het belang van rookmelders en wat je kan doen bij brand.

"Steeds meer senioren blijven zo lang mogelijk thuis wonen. Dan is het belangrijk dat ze goed op de hoogte zijn van wat ze moeten doen als er brand is", vertelt Marco aan Alkmaar Centraal. "Het is een specifieke doelgroep en daar willen we graag wat extra aandacht aan schenken."

De ouderen zijn op hun beurt blij dat de brandweer dit organiseert. "Ik heb wel een rookmelder thuis, maar wat ik verder precies moet doen weet ik eigenlijk niet echt. Ik vind het fijn dat de brandweer ons deze les geeft", vertelt bezoeker Jan Westerhuis. Anderen komen uit pure interesse. "Ik weet het eigenlijk allemaal wel, maar ik vind het alsnog erg interessant om te horen", zegt André Rootlieb.



Hoogtepunt was toch wel de rondleiding door de kazerne, waarbij brandweermedewerkers vertelden welke wagens wanneer gebruikt worden en welke kleding brandweerlieden in dienst dragen. Bovendien kregen de ouderen, en dat is vrij bijzonder, een kijkje in één van de 'slaapkamers' van de 24-uurs dienst.

Bekijk hier de reportage die mediapartner Alkmaar Centraal van de bijeenkomst maakte: