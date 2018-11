Schiphol zet vol in op gezichtsherkenning: "Geen paspoort meer nodig"

SCHIPHOL - Schiphol gaat in 2019 meer proeven doen met gezichtsherkenning. Vorig jaar werd een eerste test gedaan bij de gates op de luchthaven.

"Je paspoort en instapkaart zijn dan niet meer nodig. Iedereen weet meteen wie je bent", zegt een woordvoerder van Schiphol tegen NH Nieuws.

Volgens Schiphol wordt daarbij wel rekening gehouden met regels omtrent privacy. "Die regels zijn heel bepalend voor wat wel en niet kan."

De techniek wordt al op enkele luchthavens gebruikt, zoals op Aruba en in de Verenigde Staten. "Nu wordt er voor het eerst heel breed op ingezet met veel verschillende partijen", vervolgt de woordvoerder.

Samenwerking

Ook de marechaussee, de douane en luchtvaartmaatschappijen werken eraan samen. "We hebben met z'n allen gezegd dat we hiervoor willen gaan. Daarvoor moeten we wel eerst diverse tests doen op verschillende locaties."

Het is nog niet duidelijk wanneer de techniek volledig geïmplementeerd wordt. "Afhankelijk van de uitkomsten van de test in 2019 kunnen we inschatten hoe lang het nog zal duren."