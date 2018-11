Deel dit artikel:













Man rijdt na aanrijding met zwaarbeschadigde auto door centrum Hoorn Foto: NH Nieuws

HOORN - Op de Johannes Poststraat in Hoorn is gisteravond een automobilist snel doorgereden nadat hij een aanrijding veroorzaakt had. Een oplettende man zag de zwaarbeschadigde auto rijden en besloot er achteraan te gaan.

De aanrijding veroorzaakte erg veel schade aan de voorkant van de auto. Toch kon bestuurder nog wegrijden. Een oplettende weggebruiker zag dat en ging meteen in de achtervolging. Achtervolging

De achtervolging ging de hele binnenstad door. Ondertussen had de getuige de politie aan de lijn. Die kon de auto uiteindelijk onderscheppen bij de spoorwegovergang op het Keern. Lees ook: Automobiliste (19) gewond na botsing met tractor in Wervershoof De automobilist is aangehouden op verdenking van het rijden onder invloed en het doorrijden na een aanrijding. De politie laat weten de man die achtervolging inzette dankbaar te zijn. 💬 Whatsapp ons!

