Automobiliste (19) gewond na botsing met tractor in Wervershoof

MEDEMBLIK - Een 19-jarige vrouw is gisteravond gewond geraakt nadat ze tegen een geparkeerde tractor botste. Het ongeluk gebeurde rond 20.00 uur aan de Nieuwe Dijk in Wervershoof.

De tractor stond in de berm geparkeerd toen de vrouw er plotseling tegenaan knalde. Het is nog onduidelijk waarom dat gebeurde. De hulpdiensten waren snel op de plek van het ongeval. In beide richtingen zette de politie de weg af.

Het ambulancepersoneel heeft de vrouw meegenomen naar het ziekenhuis voor verdere controle. De auto en de tractor raakten zwaar beschadigd.

De politie doet nog onderzoek naar de reden van de aanrijding.