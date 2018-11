Snoei: "Ligt niet aan rode kaart, ook aan overtuiging"

VELSEN-ZUID - Trainer Mike Snoei was het niet helemaal eens met de scheidsrechterlijke beslissingen bij het duel van Telstar met FC Den Bosch (1-4), waarin Rodny Cabral vroeg in de tweede helft een rode kaart kreeg. "Jammer dat hij rood geeft. Ik zie gewoon de bal van richting veranderen."

Hij vond de overtreding op Frank Korpershoek erger. "Ik was link over de overtreding op Korpershoek." De aanvoerder van Telstar moest met een dikke knie het veld verlaten en het is nog onduidelijk wat er met het gewricht aan de hand is. Snoei was wel tevreden over de eerste helft en de goal van Korpershoek. "Notabene mijn aanvoerder, die niet zo vaak in die positie komt."

"Het is zuur dat je verliest als je zo'n mooie goal maakt", vond Toine van Huizen. "We speelden een goede eerste helft, maar in de tweede helft krijg je snel een tegengoal en dat nekt je. We probeerden ook na de rode kaart nog wel hoge druk te blijven zetten."