Wereldgoal van Korpershoek helpt Telstar niet

VELSEN-ZUID - Frank Korpershoek was het gesprek van de middag bij Telstar tegen FC Den Bosch met een prachtige omhaal, maar de ploeg van trainer Mike Snoei verloor wel met 1-4 en eindigde de wedstrijd met tien man.

Telstar moest het tegen de nummer drie van de ranglijst doen zonder de geblesseerde Jasper van Heertum, terwijl bij Den Bosch Amine Khammas gewoon meespeelde, hoewel hij was opgeroepen voor Jong Marokko.

Vroege tegengoal

Telstar kwam al vroeg in de wedstrijd op achterstand. Oussama Bouyaghlafen speelde Rodny Cabral uit en zag dat Danny Holla vervolgens zijn voorzet binnentikte. Telstar liet zich daardoor niet van de wijs brengen en creërde ook een aantal kansen. Zo ging een schot van Terell Ondaan maar net naast en een laag hard schot van Melle Springer belandde in de handen van keeper Wouter van der Steen.

Prachtige omhaal Korpershoek

Maar het was de 34-jarige Frank Korpershoek die de show stal in Velsen-Zuid met een prachtige omhaal die de 1-1 betekende.

Beide ploegen kregen nog een paar kleine kansjes, maar de 1-1 bleef de stand tot aan de rust.

Rode kaart Cabral

Meteen na de rust schoot Leo Väisänen een vrije trap van Stefano Beltrame bij de tweede paal binnen en daardoor stond Telstar ook in de tweede helft al weer snel op achterstand. Het werd nog slechter voor Telstar toen Cabral in de 52e minuut met rood mocht vertrekken nadat hij de doorgebroken Bouyaghlafen onderuit haalde.

Alle hens aan dek

Na die rode kaart werd het alle hens aan dek. Brouwers schoot de bal onder Wesley Zonneveld door, waarna Toine van Huizen de bal van de lijn haalde. Zonneveld redde later knap op een inzet van Danny Verbeek, maar op de inzet van de ingevallen Jort van der Sande had hij in de 78e minuut geen antwoord: 1-3. Mats Deijl was nog dicht bij de 1-4, ware het niet dat keeper Zonneveld nog net een handje tegen zijn schot kon krijgen waardoor de bal over ging. In de laatste minuut van de wedstrijd werd het toch nog 1-4 door Verbeek uit een counter. Een schot van El Idrissi werd in de blessuretijd tot corner verwerkt, zodat 1-4 de eindstand was.

Door het verlies is het stuivertje ruilen voor Telstar met FC Volendam. beide ploegen hebben achttien punten na veertien wedstrijden, maar het doelsaldo van de Volendammers is iets beter, waardoor zij nu dertiende zijn en Telstar veertiende.

Opstelling Telstar: Zonneveld; Cabral, v. Huizen, Sno, Springer (Seager/72), Brito; Scott, Korpershoek (Najah/35), Scott, Rosheuvel (v. Doorm/64); El Idrissi, Ondaan

Opstelling FC Den Bosch: v.d Steen; Deijl, Väisänen, Kersten, Khammas; Beltrame, Felida (v.d. Sande/71), Holla, Brouwers (Hernandez/84); Verbeek, Bouyaghlafen (Marchioni/61)