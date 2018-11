Blauw-Wit slaat na rust toe in streekderby tegen KZ

AMSTERDAM - Blauw-Wit heeft zich tegen KZ gerevancheerd van het slechte begin van het korfbalseizoen in de zaal. De Amsterdammers wonnen in de eigen hal de streekderby van KZ met 26-21.

Vorig weekend verloor Blauw-Wit nog kansloos in de uitwedstrijd bij PKC in Papendrecht.

De eerste helft van de wedstrijd was voor de bezoekers uit Koog aan de Zaan die, behalve bij 4-4, de hele helft een klein voorsprong hielden.

Mede door een paar wissels die goed uitpakten en een aanvallend falend vak van KZ nam Blauw-Wit vanaf 15-15 in de tweede helft een voorsprong. De ploeg van coach Barry Schep liep in een ruk uit naar 21-15 en die voorsprong werd niet meer uit handen gegeven, met de 26-21 eindstand als gevolg.

Momo Stavenuiter was met zeven treffers topscorer aan Amsterdamse zijde, terwijl Alwin Out er acht scoorde voor KZ. De scores waren bij Blauw-Wit verdeeld over liefst negen spelers, wat de breedte van de ploeg tekent.