Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Slap begin Blauw-Wit in Korfbal League Foto: NH Sport Foto: NH Sport

PAPENDRECHT - De kop is er af voor Blauw-Wit in de Korfbal League, maar blij zullen de Amsterdammers er niet mee zijn, want de ploeg kon weinig laten zien tegen PKC in Papendrecht. Dat resulteerde in een 32-18 verliespartij.

De basis voor het verlies werd al in de eerste helft gelegd, waarin Blauw-Wit maar acht keer tot scoren kwam. PKC was eigenlijk op alle vlakken beter. De ploeg scoorde beter en rebounde beter. Voor de wedstrijd zei coach Barry Schep dat hij in ieder geval honderd kansen wilde zien, maar aan dat aantal kwam zijn ploeg niet. Club- en korfballegende Marc Broere kwam pas in de tweede helft in het veld en kon het tij ook niet meer keren, waardoor de eerste wedstrijd van het seizoen met 32-18 verloren ging. Momo Stavenuiter was met vier doelpunten topscorer bij de Amsterdammers, gevolgd door Marc Broere en Mandy Koelman met drie treffers. Bij PKC was Laurens Leeuwenhoek met negen treffers het meest productief. "We hebben het in de eerste helft laten liggen", zei Marloes Frieswijk na afloop. "Zowel in de aanval als in de verdediging kwamen we tekort in de rebound. Zelf kwam ik verdedigend ook tekort. We moeten als team nog beter worden." Volgende week speelt Blauw-Wit thuis tegen Koog Zaandijk dat zaterdagavond met speels gemak nieuwkomer Deetos versloeg. Lees ook: KZ wint seizoensopening met twee vingers in de neus van Deetos