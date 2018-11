Genieten! De nieuwe torenspits van Weesp onder strakblauwe lucht

WEESP - Onder toeziend oog van honderden nieuwsgierige Weespers werd vorige week de torenspits van de Laurentiuskerk weer op z'n plek gehesen. Nu lijkt het alsof het hoogste punt nooit is weggeweest.

Speciaal voor de liefhebber is NH Nieuws even langsgegaan en om de torenspits onder een strakblauwe lucht in de schijnwerpers te zetten.

Lees ook: VIDEO: Hoe de torenspits van de Laurentiuskerk op z'n plek is gezet... in 26 seconden