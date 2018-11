Deel dit artikel:













VIDEO: Hoe de torenspits van de Laurentiuskerk op z'n plek is gezet... in 26 seconden Foto: NH Nieuws

WEESP - Onder toeziend oog van honderden nieuwsgierige Weespers werd de torenspits van de Laurentiuskerk gisteren weer op z'n plek gehesen. Die hele operatie begon om 11.00 uur en was anderhalf uur later, om 12.30 uur, klaar. Speciaal voor de liefhebber die het graag terug wil zien, maar niet zoveel geduld heeft, hebben wij het spektakel in een video van 26 seconden samengevat.

Bekijk de timelapse hier: Weesp is na de verwoestende brand in de Laurentiuskerk eindelijk weer compleet. Op de avond van 8 november 2016 om even voor 19.30 uur werd het dorp opgeschrikt door een brandmelding. Kort daarna zag de toegestroomde menigte van dichtbij hoe de vlammenzee zich steeds verder uitbreidde. Lees ook: Ook het gouden haantje keert weer terug op de Laurentiuskerk Enkele uren nadat de brand uitbrak, ging de torenspits tegen de vlakte. Dankzij de hijsklus van gisteren is de Weesper kerk weer zoals hij hoort.