Aanleg hertenwerend hek in Waterleidingduinen plotseling stilgelegd

ZANDVOORT - Waternet heeft de plaatsing van een zevenhonderd meter lang hek in de Waterleidingduinen stil moeten leggen, omdat er een handhavingsverzoek is ingediend door een nog onbekende partij. Dat betekent dat herten nu makkelijker dan ooit de duinen kunnen verlaten en de straten van Zandvoort kunnen bereiken.

Waternet begon afgelopen maandag met de aanleg van het hek. Het oude hek, dat niet echt hertenwerend was en een stuk korter, was al weggehaald. Inmiddels is er zo'n tweehonderd meter van het nieuwe hek geplaatst, maar de werkzaamheden kunnen nu niet verder.

Reactie gemeente

De gemeente Zandvoort laat vandaag weten dat het nieuwe hek in samenwerking met Waternet is geplaatst, terwijl er op het laatste moment nog een zienswijze bij de Regionale Uitvoeringsdienst Noord-Holland Noord (RUD) was ingediend door de onbekende partij. Waternet en Zandvoort wilden niet de afhandeling van de zienswijze afwachten ten bate van de verkeersveiligheid in het dorp. Het hek zou de herten namelijk moeten weren om Zandvoort in te gaan, zoals dat nu nog regelmatig gebeurt. 'Echter de indiener van de zienswijze heeft bij de RUD een handhavingsverzoek ingediend. Dat betekent dat Waternet niet verder kan met de plaatsing totdat de hele procedure is afgerond', zo laat de gemeente Zandvoort weten. Op zijn vroegst kan het hek nu pas half januari aangelegd worden.

Meer ongelukken?

Hoe het nu verder moet, is even onduidelijk. Feit is dat het oude hek weg is, het nieuwe hek er maar deels staat en de herten nu makkelijker dan ooit het dorp kunnen bereiken. Hertenfluisteraar Willem van der Sloot vreest het ergste. "Zo kunnen er natuurlijk meer ongelukken in het dorp gebeuren en wat te denken van de herten die straks misschien toch weer richting het spoor gaan." Momenteel is Waternet ook bezig met het afschieten van herten in de Waterleidingduinen om de populatie te verkleinen.