Hek in aantocht: straks minder herten in de straten van Zandvoort? Foto: Willem van der Sloot

ZANDVOORT - Waternet is in de Amsterdamse Waterleidingduinen begonnen met de voorbereidingen voor de aanleg van een zevenhonderd meter lang hek. Dat hek moet voorkomen dat herten via het strand de straten van Zandvoort kunnen bereiken, zoals nu nog vaak gebeurt.

Volgende week maandag worden de eerste delen van het hek geplaatst. Het heeft een dusdanige hoogte, twee meter, en vorm dat de herten in de Waterleidingduinen zouden moeten blijven en niet meer voor gevaarlijke verkeerssituaties in het dorp zullen zorgen. Lees ook: Zandvoort voert plan inwoners uit meterslang hek om herten uit dorp te weren Oude hek

Inmiddels is een oud hek, wat overigens níet hertenwerend was, verwijderd om plaats te maken voor rijplaten voor het bouwverkeer. Hertenfluisteraar Willem van der Sloot vreest daarom dat er tussen nu en maandag meer herten dan gebruikelijk de duinen zullen verlaten en het dorp intrekken, met weer gevaarlijke verkeerssituaties tot gevolg. Hij vindt dat Waternet het nieuwe hek tijdens de afgelopen bronsttijd had moeten aanleggen, omdat de herten toen in de duinen bleven. Waternet geeft aan dat dat niet kon, omdat de juiste vergunningen nog rond moest komen. Actief beheer

Inmiddels zijn de boswachters per 1 november begonnen met het 'actief beheren' van de hertenpopulatie in de Amsterdamse Waterleidingduinen. Tot en met februari worden er, ver buiten het zicht van de bezoekers, herten afgeschoten om de populatie tot een normale stand terug te dringen.