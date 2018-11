Bewoners maken zich zorgen over intocht Sinterklaas: 'Ik hoop niet dat het uit de hand loopt'

ZAANSTAD - Omwonenden maken zich zorgen over de veiligheid tijdens de intocht van de Goedheiligman zaterdag in Zaanstad. "Ik hoop niet dat het uit de hand loopt met al die kinderen erbij", zegt iemand.

Karin Hofkamp woont vlakbij de route die de Sint zaterdag neemt. "Ik vind het toch wel spannend, al dat gedoe in de buurt. Tassen controleren, straten die zijn afgezet, bizar."



De gemeente neemt geen halve maatregelen als het om de veiligheid gaat. Betonblokken, hekken, straten en vaarroutes die worden afgezet. "Wij hebben extra camera's hier voor de deur", vertelt Wilko Linnenbank van de Spar in het centrum. "En met die betonblokken erbij voel ik me wel veilig."

De gemeente verwacht 30.000 bezoekers. Er staan vier demonstraties gepland: twee voor Zwarte Piet en twee tegen. "Dat vind ik wel beangstigend", zegt Annemieke Goudsmit. "Natuurlijk moet je kunnen demonstreren, maar het moet vooral een leuk kinderfeest blijven."