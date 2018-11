KNVB onderzoekt geëscaleerde meisjesvoetbalwedstrijd: 'Speelster is geslagen'

AMSTERDAM - De Koninklijke Nederlandse Voetbalbond is een onderzoek gestart naar het incident tussen voetbalclubs VV Winkel en Zeeburgia uit Amsterdam. Afgelopen zaterdag liep een wedstrijd tussen hun meisjesteams onder zeventien compleet uit de hand toen speelsters, staf en supporters het met elkaar aan de stok kregen. Beiden clubs vertellen alleen een totaal ander verhaal.

Het stond 1-1 tussen de club uit de Noordkop en de Amsterdamse voetbalvereniging, toen twee speelsters van de rivaliserende clubs ruzie kregen met elkaar. Wat er daarna gebeurde is niet duidelijk, maar van beide partijen gingen staf en supporters het veld op en is er geweld gebruikt.

Lees ook: Meisjesvoetbalwedstrijd escaleert in Winkel: "Supporters gingen het veld op"

Volgens Zeeburgia zijn er tijdens het duel racistische opmerkingen gemaakt tegen hun speelsters. Ook zou een meisje van Zeeburgia geslagen te zijn door een volwassen lid van de tegenpartij. Dat stelt het bestuur nadat er is gesproken met de spelers en ouders van het betrokken team.

Zeer agressief

Eerder zei de trainer van VV Winkel tegen NH Nieuws dat het publiek van Zeeburgia 'zeer agressief' was. "Het was helemaal niet gezellig", alus Mike Bijvoet. "Terwijl ik in discussie was met de trainers van de tegenstander liepen achter mij supporters het veld op."

Verklaringen van beide verenigingen liggen op dit moment - gedeeltelijk - bij 'tuchtzaken' van de KNVB, laat woordvoerder van de bond Lars Mulder weten. "We verhoren beiden clubs en verzamelen zoveel mogelijk verklaringen, verslagen en informatie. Daarmee proberen we een zo goed mogelijk beeld te krijgen van wat er precies is gebeurd afgelopen zaterdag."

Rapport

Vervolgens wordt een rapport opgesteld. Mulder: "Dat rapport wordt voorgelegd aan een 'onafhankelijk aanklager amateurvoetbal' en diegene besluit vervolgens of er sancties worden opgelegd tegen één van de clubs." Mogelijke straffen zouden kunnen zijn: puntenvermindering, een geldboete, schorsing of opzeggening van lidmaatschap. "Maar dat hangt helemaal af van de betrokkenen."

De KNVB verwacht de uitslag van het onderzoek binnen vier weken. Zij werken overigens niet samen met de politie; eventuele slachtoffers moeten zelf aangifte doen.