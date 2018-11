Meisjesvoetbalwedstrijd escaleert in Winkel: "Supporters gingen het veld op"

WINKEL - Een voetbalwedstrijd tussen de meisjesteams onder 17 van VV Winkel en Zeeburgia uit Amsterdam is gistermiddag uit de hand gelopen. Speelsters, staf en toeschouwers kregen het met elkaar aan de stok.

Dit bevestigen de politie en beide voetbalclubs aan NH Nieuws.

De politie kreeg gistermiddag een melding dat er een conflict zou zijn op het veld van VV Winkel, maar op het moment dat ze ter plaatse waren, was het conflict gesust, aldus een politiewoordvoerder.



Geweld

Het stond 1-1 tussen de club uit de Noordkop en de Amsterdamse voetbalvereniging, toen twee speelsters van de rivaliserende clubs ruzie kregen met elkaar. Wat er daarna gebeurde is niet precies duidelijk, maar van beide partijen gingen staf en supporters het veld op en is geweld gebruikt.

Trainer van VV Winkel Mike Bijvoet reageert aangeslagen tegen NH Nieuws. "Mijn meiden zijn zo ontzettend geschrokken. Dit zijn wij helemaal niet gewend joh. We zijn een heel kleine boeren club en willen gewoon leuk voetballen. Maar als het zo moet, ga ik liever een niveau lager spelen."



Zeeburgia

Zeeburgia laat weten dat ook hun speelsters zeer aangeslagen zijn door het incident. "En de coach is behoorlijk van streek", aldus voorzitter van de club uit Watergraafsmeer Marianne van Leeuwen. Zij wacht op dit moment op een officieel verslag van aanwezigen en op basis daarvan worden eventuele vervolgstappen ondernomen.



Volgens Bijvoet was zowel de staf als het publiek dat hoorde bij Zeeburgia 'zeer agressief'. "Het was helemaal niet gezellig. Terwijl ik in discussie was met de trainers van de tegenstander liepen achter mij supporters het veld op. Wat er daar precies is gebeurd, weet ik niet, maar een aantal ouders - ook van Winkel - worden nog wel op het matje geroepen."

Bang

Uiteindelijk zou het conflict tussen de twee voetbalclubs ter plekke in de bestuurskamer zijn uitgesproken, maar wat Bijvoet betreft, komt dit niet meer goed. "Mijn meiden durfden naderhand niet eens meer het terrein af. Ik ben al zeven jaar voetbaltrainer en heb dit echt nog nooit aan de hand gehad. Ik hoop deze club nooit meer tegen te komen."

Van Leeuwen van Zeeburgia laat weten op dit moment contact te zoeken met het bestuur van VV Winkel.

De wedstrijd is gestaakt bij een stand van 1-1. De politie laat weten dat op dit moment nog geen aangifte is gedaan en het incident verder wordt afgehandeld door de KNVB.