Mogelijk 'eindelijk' snelle internetverbinding in Medemblik, maar wel met prijskaartje

MEDEMBLIK - De gemeente Medemblik heeft een samenwerkingsovereenkomst getekend met glasvezelexploitant FiberNH voor de aanleg van een glasvezelnetwerk. Voor achthonderd huishoudens en bedrijven in het buitengebied moet het probleem van de slechte internetverbinding zo opgelost worden, maar dat gaat de afnemers wel geld kosten.

De mensen in het buitengebied van Medemblik kampen al jaren met de problemen van de slechte verbinding. De gevolgen voor gezinnen en bedrijven zijn groot. "Traag internet en het bedrijfsleven gaan niet goed samen, dat moge duidelijk zijn", aldus wethouder Harry Nederpelt. "Ook hoorde ik verhalen waarbij studerende kinderen een extra reden hadden om niet meer thuis te blijven wonen."

De aanleg is nog wel onder voorbehoud, want FiberNH gaat pas beginnen met graven wanneer minimaal vijftig procent zich heeft geregistreerd. Bovendien wil de gemeente dat ook de inwoners flink in de buidel tasten voor het dure project: zij kunnen kiezen voor een eenmalige afkoopsom van 1.950 euro of een bedrag van twintig euro extra op de maandelijkse abonnementskosten.

Medemblik is de eerste gemeente die in zee gaat met FiberNH. Zij willen in meerdere gemeentes van Noord-Holland de buitengebieden gaan voorzien van een glasvezelverbinding.

Bewoners kunnen tekenen voor een aansluiting. De gemeente laat weten hen via de website op de hoogte te houden.