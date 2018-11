Actiegroepen willen naar rechter om bomen te redden: "We vragen Heemskerkers om een euro"

HEEMSKERK - In een ultieme poging om 42 monumentale bomen aan de Marquettelaan te redden, willen de twee Heemskerkse actiegroepen Milieudefensief GOED-AARDIG en BOOM naar de rechter. Woordvoerder Peter Dicker hoopt met een oproep steun te krijgen om dat mogelijk te maken. "Het is twee voor twaalf, dus vragen we één euro om de gang naar de rechter te kunnen maken."

Tot grote frustratie van de actiegroepen kreeg PWN, beheerder van het landgoed, in oktober groen licht om de beeldbepalende bomen aan de oprijlaan naar Chateau Marqutte te kappen. "Het is toch volstrekt niet meer van deze tijd, waarin we natuurwaarde en klimaat zo hoog in het vaandel hebben staan", briest de strijdlustige Dicker tegen NH Nieuws. "Dat we we dan met droge ogen zouden kijken hoe die 200 jaar oude bomen worden gekapt, omdat iemand dat achter een tekentafel heeft bedacht. Nee, dat lijkt me volstrekt niet aan de orde."

PWN-boswachter Dario Duijves liet eerder aan NH Nieuws al weten de kap noodzakelijk te vinden. "De helft van deze bomen staat op instorten." En over het voltooien van het landschapsplan: "Een ander belangrijk punt is dat we een uniforme laan willen hier. En daar houden we aan vast", aldus de boswachter.

'Onrechtmatig'

Joke Hoobroeckx van Mileudefensief GOED-AARDIG organiseerde eerder al petities om de kap te voorkomen. Ruwweg 5000 inwoners zetten toen een krabbel. "We hebben de afgelopen maanden veel nagedacht en denken juridisch een kans te maken. Die bomen mogen helemaal niet gekapt worden. Tenzij er een maatschappelijk verlangen is om ze te kappen, of dat ze gevaar vormen. Dat moet nog maar blijken of dat wel zo is."

Crowdfunding

Wie de actiegroepen wil steunen kan een enveloppe met daarin één euro afleveren in de brievenbus op Mozartstraat 128 of overmaken op rekeningnummer van P. Dicker: NL28TRIO0390443255.

De griffiekosten zijn 680 euro.