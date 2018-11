Majority Perspective had uitspraak over Zwarte Piet tijdens intocht wel verwacht

ZAANSTAD - Rogier Meijerink van Majority Perspective had wel verwacht dat de rechter Zwarte Piet bij de landelijke intocht niet zou verbieden. "Ik was al bang dat de rechter niet het lef zou hebben om het recht te laten spreken", zei hij vandaag tegen NH Nieuws.

De rechter verwijt de stichting geen overleg te hebben gevoerd met de betrokken instanties. Meijerink wil dat argument onderuit halen. "We zijn al jaren met dit thema bezig."

Volgens Meijerink had het niks uitgemaakt als hij wel alle overleggen had gevoerd die de rechter had gewild. "Dan was hij tot dezelfde conclusie gekomen. Dan had hij een ander smoesje gevonden."

De uitspraak is volgens Meijerink in strijd met het Europees recht. Hij is van plan om naar het Europees Hof te stappen.