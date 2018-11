Rechter: Zwarte Piet is welkom bij landelijke intocht Zaanstad

ZAANSTAD - Bij de landelijke intocht zaterdag in Zaanstad is Zwarte Piet welkom. Dat heeft de rechtbank in Haarlem vandaag besloten. Stichting Majority Perspective wilde een verbod op Zwarte Piet, maar volgens de rechter is de groep die het kort geding aanspande niet ontvankelijk.

De stichting heeft dus niet voldaan aan de voorwaarde voor een kort geding. "De intocht en televisieuitzending daarvan kunnen doorgaan op de manier waarop de organisatoren zich dat hebben voorgesteld en die hebben voorbereid", zei de rechter.

Zes partijen die bij de intocht zijn betrokken werden voor de rechter gedaagd, waaronder de gemeente Zaanstad en de omroep NTR, die de landelijke intocht organiseert en uitzendt.

In de onderstaande video legt onze verslaggever Rogiér Dankerlui uit waarom de rechter de zaak heeft afgewezen





De stichting heeft een aantal fouten gemaakt en de gedaagden overvallen, zegt de rechtbank. Majority Perspective heeft op 2 november een brief met een aantal eisen voor de landelijke intocht naar de partijen gestuurd. Voor 5 november zouden die daar gehoor aan moeten geven. De tekst kwam alleen bij een aantal partijen pas na die tijd aan.

Ook verwijt de rechter de stichting dat er niet is overlegd met de gedaagde partijen over het aanpassen van Zwarte Piet. Dat is wel een eis die in de wet staat. Daarom kan de stichting niet worden ontvangen in haar vorderingen en hoeft de rechter de zaak niet inhoudelijk te beoordelen.

Stichting had sowieso niet gewonnen

Ook als de rechter zich wel over de inhoud van de zaak had mogen buigen, had de stichting niet gewonnen, zei de rechter nog. Dat heeft volgens de rechtbank alles te maken met de vrijheid van meningsuiting.

De gemeente Zaanstad had eerder aangegeven dat het organiseren van de intocht lastig zou worden als ineens alles anders moest. Dat hoeft nu dus niet. Majority Perspective wilde niet alleen af van Zwarte Piet. De groep wilde ook geen pieten met roetvegen tijdens de intocht.

Vredig sinterklaasfeest

De rechtbank verwees aan het eind van de zaak naar een artikel in Haarlems Dagblad van afgelopen weekend, waarbij een foto stond met de tekst: Pas op! Sint komt eraan. "Ik vraag u allen: willen we op deze manier een kinderfeest vieren?", vroeg de rechter.