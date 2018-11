Ingeborg zat op door 'tailstrike' getroffen vlucht: "Drama voor mensen met vliegangst"

SCHIPHOL - Gisteren moest een vlucht van Transavia die op weg was van Funchal naar Schiphol een tussenlanding maken in Faro. De Boeing 737-800 raakte bij opstijgen met de achterkant de startbaan, een zogenaamde tailstrike. Ingeborg Slikker zat aan boord van de toch wel spannende vlucht. "Ik was wel opgelucht toen we geland waren."

De Haagse Ingeborg stapte na een bridge-vakantie op Madeira met een vriendin in het vliegtuig. "Tijdens het opstijgen voelde en hoorde ik iets", vertelt ze aan NH Nieuws. "Maar ik heb maar niets gezegd, omdat mijn reisgenote vliegangst heeft. Het viel ook niet echt op, want een groot deel van de inzittenden leek niets door te hebben."

Toch blijkt er wel degelijk wat aan de hand te zijn. Na een tijdje roept het cabinepersoneel om dat er een tailstrike is geweest en dat het vliegtuig een tussenlanding moet gaan maken in Faro voor een technische inspectie. "Toen gingen we ook een stuk langzamer en lager vliegen", aldus Ingeborg. "Met de paniek viel het overigens enorm mee, omdat het personeel ook heel rustig bleef."

Straaljagers

F-16's van de Portugese luchtmacht onderschepten de Boeing en begeleidden de kist naar Faro. "De luchtmacht wilde van het incident gebruik maken om te oefenen, maar ik heb geen straaljagers gezien. Ik vraag me eigenlijk af of ze wel geweest zijn", lacht ze.

Na de tussenstop in Faro, die "al met al een uurtje duurde", kon het vliegtuig koers zetten naar Schiphol. "Er bleek niks aan de hand te zijn, maar dat laatste stuk vond ik toch wel spannend, want je weet het nooit. Ook hadden we veel turbulentie, dus ik was blij dat we geland waren."

'Nul paniek'

Al met al leverde de tailstrike zo'n twee uur vertraging op. "Dus dat viel alles mee." Ingeborg roemt ook de werkwijze van het cabinepersoneel. "Ik kan me voorstellen dat dit voor mensen met vliegangst een drama is geweest, maar omdat zij zo rustig bleven was er nul paniek."