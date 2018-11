Deel dit artikel:













F-16's onderscheppen Transavia-toestel in de problemen Foto: ANP / NH Nieuws

SCHIPHOL - Een Boeing 737-800 van Transavia die op weg was van Funchal naar Schiphol, is vanmiddag door Portugese F-16's onderschept nadat het toestel technische problemen had gemeld. Dat bevestigt een woordvoerder van Transavia aan NH Nieuws. De Boeing werd omgeleid naar Faro.

Door luchtvaartverslaggever Doron Sajet Vlucht HV6630 vertrok vanochtend rond 10.20 uur vanaf de luchthaven van Funchal op het eiland Madeira met bestemming Amsterdam. Bij het opstijgen raakte de achterkant van de romp de startbaan, een zogenaamde 'tailstrike'. Lees ook: Corendon Boeing 737 wijkt uit naar Schiphol na 'tailstrike' Toen de piloten de 'tailstrike hadden opgemerkt, werd de Portugese verkeersleiding ingelicht en ging het toestel lager en langzamer vliegen. De Boeing zette vervolgens koers naar Faro voor een technische inspectie. Lees ook: Waarom twee F-16's vanochtend een KLM-vlucht met agressieve passagier begeleidden F-16's van de Portugese luchtmacht onderschepte de Boeing 737 en begeleidde de kist naar Faro. Volgens de woordvoerder van Transavia deed de luchtmacht dit op eigen verzoek voor trainingsdoeleinden. Na inspectie in Faro mocht de Boeing de vlucht naar Schiphol voortzetten. Het toestel is rond 17.15 uur zonder problemen op Schiphol geland.