Veel rook en fikse schade bij woningbrand in IJmuiden Foto: Inter Visual Studio Foto: Inter Visual Studio Foto: Inter Visual Studio Foto: Inter Visual Studio Foto: Inter Visual Studio

IJMUIDEN - Bij een brand in een woning aan de Lijsterlaan in IJmuiden is gisteravond veel rook vrijgekomen. Het pand, dat momenteel verbouwd wordt, raakte flink beschadigd door het vuur.

Het hele huis stond na het uitbreken van de brand al snel vol rook. De brandweer is lange tijd bezig geweest om het vuur te blussen en maakte ook gebruik van een ladder, om van bovenaf de vlammen te bestrijden. Een gedeelte van de woning moest worden gesloopt. Lees ook: Woningbrand in Purmerend blijkt aangestoken: politie zoekt getuige op fiets Er vielen geen gewonden. Wel zijn het huis en de aangrenzende woning beschadigd geraakt. Hoe de brand kon ontstaan, is nog niet duidelijk. 💬 Whatsapp ons!

