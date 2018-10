Deel dit artikel:













Woningbrand in Purmerend blijkt aangestoken: politie zoekt getuige op fiets Foto: NH Nieuws

PURMEREND - Een woningbrand op zondag 12 augustus aan de Lambertus Huisengastraat in Purmerend blijkt, na forensisch onderzoek, aangestoken. Kort voor de brand is een fietser gezien. De politie is op zoek naar de fietser.

De brand brak op zondag 12 augustus rond 5.55 uur uit in de woning. De bewoonster was afwezig. De brandweer wist nog net op tijd een hamster te redden. Het appartement liep veel schade op, waardoor de vrouw lange tijd niet naar huis kon. Kort voor de brand is een fietser in de omgeving gezien. Hij of zij heeft mogelijk meer informatie. De politie hoopt dat de fietser zichzelf herkent. 🚓 Weet jij meer over deze zaak?

Wie meer weet over deze zaak, kan contact opnemen met de politie via 0800-6070. Misdaad anoniem melden kan via 0800-7000. Bekijk alle zaken uit Bureau NH hier terug.