Minder pieten tijdens intocht in Den Helder door aangekondigde protesten

DEN HELDER - Het Sint Nicolaas Genootschap in Den Helder moet het dit jaar met een stuk minder Zwarte Pieten doen. Een deel heeft afgezegd voor de intocht van Sinterklaas, komende zaterdag, omdat er protestacties zijn aangekondigd.

Zwarte pietenpakken zijn er genoeg in de centrale van het Sint Nicolaas Genootschap in Den Helder. De vraag is alleen of ze allemaal gedragen worden dit jaar. Directeur Marcel Karhof: "Ik heb zo'n 10 procent minder pieten. Van een aantal weet ik dat zij niet mee willen doen, omdat er acties zijn aangekondigd tijdens de intocht."

Jammer

Op Facebook zijn verschillende protestacties aangekondigd tegen Zwarte Piet, maar ook tegenacties van voorstanders van Zwarte Piet. "Het is de vraag of die doorgaan, want voor zover ik weet zijn er geen vergunningen aangevraagd, maar het is vooral jammer voor de pieten die zich al een jaar hebben verheugd om mee te doen met het feest."

Prachtig feest

Ondanks de dreiging hoopt Karhof op een mooie intocht zaterdag op rijkswerf Willemsoord: "We komen met veel stoomboten en heel veel cadeautjes. Er is een pietenkoor en een dansgroep, dus we maken er een prachtig feest van."

De gemeente Den Helder zegt in nauw overleg te zijn met politie om de intocht ordelijk te laten verlopen. "We zijn een professionele organisatie en nemen de maatregelen die nodig zijn", laat de gemeente weten in een schriftelijk reactie.