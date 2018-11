Burgemeester Den Helder pleit voor veilige sintintocht: "Voor de kinderen"

DEN HELDER - De burgemeester van Den Helder, Koen Schuiling, roept in een open brief op om de sintintocht in de stad veilig te houden. De brief volgt enkele dagen na aankondigingen van protestacties van zowel voor- als tegenstanders van Zwarte Piet.

"Op 17 november komen beide tradities bij elkaar en wordt het, in het belang van onze kinderen, een uitdaging om deze twee op een goede manier naast elkaar te laten bestaan", schrijft Schuiling in zijn brief.

Maandag kondigde de actiegroep Kick Out Zwarte Piet (KOZP) in achttien Noord-Hollandse gemeenten te demonstreren, waaronder in Den Helder. De groep vindt Zwarte Piet een stereotype en wil een 'inclusieve Sinterklaasintocht' gaan houden.

Een dag later volgde de aankondiging van de actiegroep 'Warm Onthaal Kick Out Zwarte Piet' op Facebook. Die groep is van plan om KOZP te blokkeren. Op een Facebookpagina van de groep is een afbeelding geplaatst van de demonstratie vorig jaar op de A7. Toen werden antipietendemonstranten tegengehouden door pietaanhangers die stil gingen staan op de snelweg.

"De discussie over Zwarte Piet legt op ons allen een verantwoordelijkheid. In onze maatschappij geven wij iedereen een stem. Zowel de voor- als tegenstanders. Mijn oproep is me daarbij te helpen in het belang van de kinderen die uitzien naar Sinterklaas", vervolgt Schuiling.

Voor het demonstreren geldt daarom een meldingsplicht met voorwaarden, zo meldt de burgemeester in de brief. Mensen die daar gebruik van willen maken kunnen contact opnemen met de gemeente.

Schuiling hoopt ondanks de protestacties op een feestelijke intocht. "Hoezeer we als volwassenen ook van mening mogen verschillen, laten we bij de intocht vooral het feest voor de kinderen voorop blijven stellen."