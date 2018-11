Deel dit artikel:













Schipholbaas 'staat open' voor landingsbanen op zee Foto: NHNieuws/Doron Sajet

SCHIPHOL - Landingsbanen in zee lijken dichterbij dan ooit. Schipholbaas Dick Benschop kijkt met open blik naar de mogelijkheid om zijn luchthaven in zee uit te breiden. Dat bleek dit weekeinde tijdens een bijeenkomst met bewoners in de Haarlemmermeer, schrijft De Telegraaf.