Geen Schiphol aan zee: ''Laat Wijk aan Zee een dorp blijven"

WIJK AAN ZEE - Volgens sommige politici in Den Haag is een luchthaven in zee het overwegen waard. Vraag je het aan iemand uit Wijk aan Zee, dan is de kans op weerstand groot. "We zijn een klein dorp, laat dat zo."

Het zijn de woorden van mevrouw Van der Aar uit het kustdorp in antwoord op een aanstaand onderzoek naar de haalbaarheid. "Ik snap de problemen van de luchthaven wel", zegt ze tegen NH Nieuws. "Maar de vraag is: moet een luchthaven wel groeien? En als de luchthaven in zee komt, dan moeten de mensen er ook naartoe. Met alle gevolgen voor ons dorpje. Laat dat kleinschalig blijven, zoals we altijd zijn geweest", aldus de dorpsbewoner.

Plan van tafel

Kunstenaar Gerard van Schie plaatste een paar maanden geleden al een protestbeeld in de duinen. "Het is al groot zat daar. Mensen hebben werk en het is al vervuilend genoeg. Wij vechten tot het bittere eind. Dat ding komt er gewoon niet. Einde discussie", aldus van Schie tegen NH Nieuws.

Prinsjesdag

