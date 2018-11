Eigenaar afgebrande kinderkledingzaak is er kapot van: "Alles is gesmolten"

ZAANDAM - Alles in de afgebrande baby- en kinderkledingzaak aan de Zaandamse A. F. de Savornin Lohmanstraat kan als verloren worden beschouwd. De eigenaar is er kapot van. Hij zou nog twee maanden open zijn, maar door de brand wordt de winkel abrupt gesloten.

Rob Voors sloot gisterenmiddag de winkel af, ging naar zijn andere kledingzaak in Purmerend en hoorde daar dat de winkel die hij zojuist verliet in brand stond. "Mijn vrouw kreeg een telefoontje", beschrijft hij. "Ze keek me aan en zei 'volgens mij staat de winkel in brand'." Hij kon het niet geloven, maar kreeg de bevestiging toen hij de hulpdiensten belde.

Lees ook: Brand in Zaandamse baby- en kinderkledingwinkel

Ongeloof

Ongeloof en ontreddering volgden toen hij aankwam bij zijn zaak. "Dan zak je door de grond. Ik zag oude klanten van ons en die boden nog koffie aan, maar het is heel onwerkelijk."



De brandweer denkt dat de brand ontstaan is door kortsluiting, maar onderzoek door de politie volgt nog.

Geen afscheid

Het was de bedoeling om de winkel nog twee maanden draaiende te houden, daarom wilde hij vandaag ook opengaan. "Ik heb eigenlijk geen afscheid kunnen nemen", aldus Rob. "De klokken, de camera's, alles is van de muur afgesmolten. Alle jassen, die op plastic hangertjes hingen, lagen op de grond. Ja, echt alles is weggesmolten." En dat dus in de nadagen van de zaak.

Ook buurtbewoners zijn geschrokken. Bewoners van de woningen boven de winkel werden uit hun huis gehaald, maar niemand raakte gewond. De overbuurman: "Ik schrok, omdat het best wel dichtbij komt. Het is ook een oude buurt dus dat zet je wel aan het denken wat dat voor mijn huis en mijn omgeving betekent."