Brand in Zaandamse baby- en kinderkledingwinkel Foto: Inter Visual Studio / Pascal Fielmich

ZAANDAM - Er woedde vanmiddag een brand in baby- en kinderkledingwinkel Petit Lou in het centrum van Zaandam. De shop zit aan de A. F. de Savornin Lohmanstraat en de weg was tijdelijk afgesloten. Er vielen geen gewonden.

De brand ontstond rond 17.15 uur in de meterkast van de winkel. Er was op dat moment niemand aanwezig. Er is wel nog een poes gered van de dood.



De hele collectie kinderkleding zou zijn verbrand en de winkel kan zeker maandag nog niet open.