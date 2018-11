44ste editie van het Bietenbal! And the winner is...

NOORD-HOLLAND - Waar acteurs en muzikanten het hele jaar reikhalzend uitkijken naar de Oscars en Grammy's, is voor bietenkwekers in Noord-Holland het Bietenbal het hoogtepunt van het jaar. Gisteren was het dan eindelijk zover en werd na acht maanden van hard werken duidelijk wie zich de bietenkoning van de provincie mag noemen.

De 44ste editie van het Bietenbal beloofde weer een hele spannende te worden. Door het optimale klimaat van het afgelopen jaar verwachtte de organisatie goede resultaten, zeiden ze vorige week tegen NH Nieuws tijdens het rooimoment.

Nadat alle 263 bieten waren gewogen, werd duidelijk wie de grote winnaar is: Sjon Borst uit Heerhugowaard! Zijn biet woog maar liefst 48,8 kilo en was daarmee de zwaarste uit het hele deelnemersveld. Hij mag zich het komende jaar de Michael Jackson (Biet It) onder de bietenkwekers noemen. De Marlon Brando (The Bietfather) van de provincie.

Top-10

Voor een plek in de top-10 allertijden was de 48,8 kilo van Sjon Borst niet genoeg. De zwaarste biet ooit gewogen in deze competitie staat nog altijd op naam van P. de Goede. In 2005 woog zijn prijswinnende biet een verpletterende 71 kilo! De nummer 10 staat op 53,4 kilo.

Blunder

In de uitslagenlijst zijn er ook nog een aantal bijzondere vermeldingen te zien onder de noemer 'blunder'. Zo is de biet van Gerry uit Obdam 'gestolen', had Stan uit Middenmeer 'last van een slakkenplaag', heeft Liesbeth uit Hensbroek haar biet 'een week geleden weggesodemieterd' en bij Paul uit Schagerbrug was het er 'niet van gekomen'.