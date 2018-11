Tuinders rooien 'prijswinnende' bieten: "Maar gezelligheid is het belangrijkst"

OBDAM - Acht maanden lang werken zo'n vierhonderd bietenkwekers uit de Noordkop aan hun groente. Het doel is, met het oog op het jaarlijkse Bietenbal, om de zwaarste biet te kweken. Tot wel zeventig kilo kunnen ze worden, maar dat is eigenlijk niet het belangrijkste. "Lekker ouwehoeren en gezellig met elkaar, daar gaat het om."

Vandaag werden de groenten, onder het genot van een alcoholische versnapering, gerooid. "Die biet is een beetje de rode draad, maar voor de rest doet het niet zoveel. Niet voor mij tenminste", legt bietenkweker Nico Reus uit. "Het slap geteut over die bieten is het mooist", vult zoon Bas aan.

Volgende week, tijdens het Bietenbal, wordt de winnaar bekend. Door het optimale klimaat van het afgelopen jaar verwacht de organisatie goede resultaten. Of Nico er als beginnend kweker met de winst vandoor gaat, is nog even afwachten. "Maar ik ben sowieso al wel trots op mijn vangst dit jaar!"