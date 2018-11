Deel dit artikel:













KZ wint seizoensopening met twee vingers in de neus van Deetos Foto: NH Sport/Edward Dekker Foto: NH Sport Foto: NH Sport/Edward Dekker

KOOG AAN DE ZAAN - De korfballers van KZ hadden een onverwacht makkie in de eerste wedstrijd van het zaalseizoen. Waar op het veld nog werd verloren van Deetos, werd het in de eigen hal in Koog aan de Zaan maar liefst 28-14 voor de thuisploeg.

Deetos, dat net is gepromoveerd naar de Korfbal League, mocht in de beginfase een kleine voorsprong nemen, maar na 2-5 was dat afgelopen en stoomde KZ door via 8-5 naar de 13-6 ruststand. In de tweede helft liep KZ al snel verder uit onder aanvoering van international Esther Cordus (vijf doelpunten) en vooral Alwin Out, die met acht treffers topscorer werd van de ploeg van coach Wim Bakker. Al met al had KZ met Deetos als tegenstander een fijne opwarming voor de rest van het seizoen, waarin de ploeg de play-offs hoopt te halen. Later volgt een reportage over de wedstrijd van KZ.