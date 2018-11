Deel dit artikel:













Mehmet al dertig jaar groenteman op Bazaar: "Hij doet een soort theatershow!" Foto: NH / Frits Smid

BEVERWIJK - Zeven dagen in de week is Mehmet Yildiz in de weer met verse groenten en fruit. En al dertig jaar is hij in het weekend te vinden op de Bazaar. Als je hem niet ziet, hoor je hem wel!

Yildiz is het soort ondernemer die waarschijnlijk wel een achtste dag in de week zou willen. Maar niet om uit te rusten. Zijn familie helpt nijver mee: twee dochters, een zoon en een neef, soms zijn vrouw. Zijn geheim? Lachen, positief blijven en de klant altijd als koning behandelen. Dan komen ze terug. “Als je lief bent, vertellen klanten dat aan elkaar door.” Lees ook: Marktkoopman John geniet al 38 jaar van de Bazaar: "Wandelend schilderij"

'De Bazaar in beeld' is een serie over mensen op de Bazaar.

Bekijk hier de video met de kleurrijke Mehmet!