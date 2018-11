Marktkoopman John geniet al 38 jaar van Bazaar: "Wandelend schilderij"

BEVERWIJK - John Mels is onlosmakelijk met de Bazaar in Beverwijk verbonden. Eerst als medewerker, en sinds 1994 als ondernemer van een dierenspeciaalzaak.

Waar hij het meest van kan genieten? "De mensen", zegt John resoluut. "Gewoon een plaatje wat voor je langs loopt; een schilderij. Daar geniet je van. Iedere week is het anders. Andere mensen, dingen of toestanden. Mensen helpen, daar haal je je kracht vandaan."

'De Bazaar in beeld' is een serie over de mensen op De Bazaar in Beverwijk.