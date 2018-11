Wielrennen en hardlopen over de nieuwe Westfrisiaweg is 'een hele beleving'

HOOGKARSPEL - De hele Westfrisiaweg gaat officieel pas volledig op 30 november open, maar vandaag mochten wielrenners, hardlopers en nieuwsgierige bezoekers het verse asfalt alvast verkennen.

Een markt, een ploegentijdrit voor wielrenners en zeven of veertien kilometer rennen voor de hardlopers. Er was veel te beleven op de Westfrisiaweg, en dat trok ook flink wat bezoekers. Veel mensen maken foto's en zelfs filmpopnames. "Het is toch heel bijzonder, dus dat wil je vastleggen voor het nageslacht", vertelt een nieuwsgierige bezoeker.

Lees ook: Westfrisiaweg op 30 november eindelijk officieel open voor verkeer



'Hele belevenis'

Ook de wielrenners genoten van hun ploegentijdrit. "Het is toch een hele belevenis. Straks rijden er alleen nog maar auto's, dus daarom deden we ook mee", vertelt er één. Toch kijken ook zij uit naar het moment dat de Westfrisiaweg later deze maand volledig in gebruik wordt genomen. "Het is echt een mooi stuk asfalt", zegt een ander. "Het gaat echt flink wat tijd schelen als de weg open is."





Een uitgebreid verslag van het evenement is ook te zien in ons programma NH Events . De Westfrisiaweg wordt op 30 november feestelijk geopend door minister van Infrastructuur en Waterstaat Cora van Nieuwenhuizen en gedeputeerde Elisabeth Post.