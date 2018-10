Westfrisiaweg op 30 november eindelijk officieel open voor verkeer

HOORN - De N23 Westfrisiaweg, de verbinding tussen Alkmaar en Enkhuizen, gaat op 30 november open voor verkeer. Dat meldt de Provincie Noord-Holland. De weg wordt geopend voor het verkeer door minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) en gedeputeerde Elisabeth Post (Mobiliteit).

"West-Friesland krijgt hiermee twee fraaie nieuwe provinciale wegen. De nieuwe N194 en N307 verbeteren de doorstroming, verhogen de veiligheid voor alle verkeersdeelnemers en bieden kansen op economische groei. We zijn er trots op dat we er samen met de inwoners, bedrijven, partners in West-Friesland en onze opdrachtnemer Heijmans in geslaagd zijn het tempo sinds de hervatting van de werkzaamheden begin 2017 hoog te houden. Daardoor kunnen we op 30 november het laatste gedeelte van de aanleg openstellen", aldus gedeputeerde Elisabeth Post (Mobiliteit) van de provincie Noord-Holland.

In 2011 werd het het startsein gegeven voor de aanleg van de weg: in 2013 ging de eerste schop de grond in. Het project verliep niet soepel. Zo waren er financiële tegenvallers en was er lange tijd ruzie tussen aannemer Heijmans en de provincie. Het project had al in 2017 klaar moeten zijn, maar liep ruim een jaar vertraging op.

Lees ook: Westfrisiaweg: megaproject met veel tegenslagen



Uit eerder onderzoek van NH Nieuws bleek al dat de uiterste datum van oplevering 18 december moest zijn, omdat de aannemer anders een een boete van ruim 130.000 euro per dag zou moeten betalen. De openstelling is nu dus vastgesteld op 30 november. Dat zal voor veel mensen in de regio, die al jaren smachten naar de weg, als muziek in de oren klinken.

NH Nieuws reed eerder dit jaar al een proefritje over de weg: