"Van Heertum scoort nooit, misschien heeft hij het licht gezien"

EINDHOVEN - Hij had nog nooit gescoord in het betaalde voetbal en nu heeft hij twee doelpunten achter zijn naam. Voor Jasper van Heertum kan de avond niet meer stuk na de winst van Telstar tegen FC Eindhoven (1-2).

"We brachten onszelf in de moeilijkheden," aldus de verdediger. "Als je de 3-1 of 4-1 maakt, zakt bij hun de moed in de schoenen."

Trainer Mike Snoei had na afloop gemengde gevoelens: "Iedereen heeft alles gegeven. Ik denk dat we heel tevreden mogen zijn over de eerste, maar ook erg ontevreden over de tweede helft."

Hij keek vol bewondering naar Van Heertum, wiens goals voor de overwinning zorgden. "Ik dol hem wel eens dat hij nooit scoort. Bij standaardsituaties staat hij standaard op de verkeerde plek. Misschien heeft hij het licht gezien."