Telstar houdt stand tegen tien Eindhovenaren

EINDHOVEN - Ondanks een spannende slotfase heeft Telstar gewonnen van FC Eindhoven. Jasper van Heertum was de matchwinner aan de kant van de Velsenaren door twee keer te scoren.

In het Jan Louwers Stadion werd deze wedstrijd gekscherend 'El Classico' genoemd. FC Eindhoven en Telstar zijn namelijk de twee ploegen die het langst uitkomen op het tweede niveau in Nederland.

De Witte Leeuwen wilden het goede gevoel van de verrassende overwinning tegen Go Ahead Eagles doorzetten tegen laagvlieger FC Eindhoven. Met 15 punten uit 13 wedstrijden is Telstar het seizoen niet geweldig begonnen, maar de play-offs zijn nog niet uit zicht met nog 26 wedstrijden te gaan.



FC Eindhoven heeft het lastig en wacht nog op de eerste thuiszege van het seizoen. Trainer David Nascimento had weer de beschikking over Rochdi Achenteh, die terugkwam van een blessure. Ook Van der Heyden en Seedorf zitten weer in de selectie, de twee komen terug van een schorsing.

Flitsende start

De wedstrijd ging de eerste minuten gelijk op, maar na tien minuten viel het eerste doelpunt al. Een corner van Telstar werd niet goed weggewerkt en Terrel Ondaan kon de bal voorzetten. Jasper van Heertum zag zijn kans schoon en werkte de bal in de touwen.

Nog geen twee minuten later had de verdediger de tweede moeten maken. De bal kwam hard op de paal van FC Eindhoven-doelman Ruud Swinkels en Van Heertum wist niet wat te doen. Hij kreeg er direct spijt van. Alvin Daniëls zette van dichtbij in en zag de bal via Toine van Huizen achter Wesley Zonneveld verdwijnen.

Rood

De kansen voor de ploeg uit Velsen-Zuid keerden echter. Kyle Scott lag halverwege de eerste helft kermend op de grond, grijpend naar zijn enkels. De dader: Elton Kabangu. Hij moest het veld verlaten na een rode kaart.

Van Heertum moet in de rust even in zijn arm hebben geknepen. Vlak daarvoor maakte hij namelijk zijn tweede doelpunt, niet echt zijn specialiteit te noemen. Hij kreeg de bal van Rodney Cabral en had de ruimte om uit te halen: 1-2.

Telstar loopt niet uit

De Eindhovenaren kwamen niet goed uit de kleedkamer en kregen bijna een derde doelpunt om de oren. Adham El Idrissi combineerde prima met Kyle Scott en schoot hard op de paal.

De Velsenaren wilden de klus graag klaren, maar hadden moeite om de wedstrijd definitief in het slot te gooien. FC Eindhoven ging aanvallender spelen en kreeg kansen om terug te komen via Marcelo Lopes (schot over), Elisha Sam (schot in strafschopgebied gekeerd).

Slotfase

De uitploeg stond voor, maar de voorsprong was nog steeds miniem. Ondaan kon er tot twee keer toe wat aan doen, maar miste twee keer.

FC Eindhoven probeerde het met tien man nog een paar keer aan het einde van de wedstrijd, maar Telstar hield stand. Een lastige wedstrijd, die toch tot een goed einde voor de bezoekers werd volbracht: 1-2.

Opstelling FC Eindhoven: Swinkels, Seedorf, Loof, Van der Heyden, Ekangamene (Klooster/46), Van den Boomen, Daniëls, Idzes (Bourard/77), Lopes (Janssen/84), Sam, Kabangu

Opstelling Telstar: Zonneveld, Cabral, Van Heertum (Sno/74), Brito, Korpershoek, Scott, Najah (Van Doorm/46), Van Huizen, Springer, El Idrissi, Ondaan