Automobilist verdacht van drugsgebruik na botsing op Texel

OOSTEREND - Een automobilist die vanmiddag betrokken was bij een ongeluk op Texel, wordt verdacht van rijden onder invloed van drugs.

Het ongeluk gebeurde op de kruising van de Schorrenweg en de Genteweg in Oosterend. Twee auto's botsten op elkaar, waarna een van de auto's in de sloot belandde en de andere op de oever tot stilstand kwam.

Beide auto's raakten zwaar beschadigd, maar de inzittenden liepen slechts lichte verwondingen op. Zij zijn nagekeken door ambulancepersoneel.



De politie onderzoekt hoe het ongeluk kon gebeuren, en houdt er rekening mee dat er een verband is met het drugsgebruik van een van de betrokkenen. Ook de telefoon van deze bestuurder is in beslag genomen, om te onderzoek of hij het toestel gebruikte op het moment van het ongeval.