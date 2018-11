Rapper Donnie en YouTube-sterren moeten jongeren naar stembus trekken in Hoofddorp

HAARLEMMERMEER - Rapper Donnie, bekend van de 'planga-trend', en het YouTube-duo Supergaande moeten jongeren naar de stembus trekken in Hoofddorp. In poppodium Duycker wordt op 20 november voor de jonge stemmers het verkiezingsfestival 'Stemfest' georganiseerd.

Genieten van toffe optredens en daarna stemmen, dat is de insteek van Stemfest. De populaire rapper Donnie, het Amsterdamse rapperscollectief Black Acid en YouTube- en DJ-duo Supergaande zullen optreden.

In het Duyckercafé wordt ook een bandjesavond georganiseerd. Vier lokale artiesten zullen daar hun favoriete nummer spelen met een band.



Het festival richt zich met name op jongeren die voor het eerst gaan stemmen. De toegang is gratis, maar uitsluitend op vertoon van stempas en identiteitsbewijs.

Speciaal bureau

Tussen 00.01 en 01.00 uur kan er worden gestemd met burgemeester Heiliegers (Haarlemmerliede & Spaarnwoude) en burgemeester Hoes (Haarlemmermeer) in een speciaal ingericht stembureau. "Er staat niet alleen een top line-up, maar je kunt ook nog eens stemmen", zegt Hoes enthousiast.

"Geloof me: er valt wat te kiezen in onze gemeenten, ook voor jongeren. Ik ben er ook en ik zie jullie volgende week graag allemaal op Stemfest!"