Zorgen om opkomst verkiezingen Haarlemmermeer terecht Foto: Beeldbewerking NH Nieuws

HAARLEMMERMEER - Alle zorgen over de opkomst rondom de gemeenteraadsverkiezingen zijn terecht. Dat concludeert gemeente Haarlemmermeer na een tweede peiling waar de respons slechts vijftien procent was. Hoewel VVD hieruit de grootste partij bleek, is dit volgens het onderzoeksbureau slechts een indicatie van de electorale krachtsverhoudingen van dit moment.

Toch benieuwd? De VVD zou de grootste partij worden, GroenLinks wint twee zetels, Forza groeit en wordt even groot als het CDA, dat stabiel blijft. HAP en D66 verliezen, net als de PvdA terwijl CU-SGP een tweede zetel haalt. EEN Haarlemmermeer blijft; SRH, CDVP en de nieuwe partij GEZOND komen niet in de raad. Conclusie: de politieke partijen moeten nog flink aan de bak.



Lijstrekkersdebat

Vanavond is het grote Lijsttrekkersdebat (gratis toegang) in de Burgerzaal van het raadhuis in Hoofddorp. Het Lijsttrekkersdebat begint om 20.00 uur stipt en duurt tot 22.00 uur; inloop vanaf 19.30 uur. Het debat wordt live uitgezonden via het YouTube-kanaal of de Facebookpagina van gemeente Haarlemmermeer én op radio door onze mediapartner MeerRadio.