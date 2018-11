ALKMAAR - Dit weekend neemt AZ het op tegen ADO Den Haag. De Hagenezen verloren afgelopen weekend met 3-0 van FC Utrecht en staan twaalfde op de ranglijst. "Trainer Fons Groenendijk spreekt zijn bezorgdheid uit over de resultaten van zijn ploeg", aldus John van den Brom.

"ADO zit in een mindere periode. Dat spreek trainer Fons Groenendijk ook uit. Hij gaat misschien wat wisselen vanwege het uitbijven van de resultaten. Wij daarentegen hebben een goed gevoel en vertrouwen over gehouden aan de twee laatste twee wedstrijden."

"Iedereen weer wat vrolijker"

AZ won afgelopen weekend van De Graafschap met 1-0 door een treffer van Mats Seuntjens. De Alkmaarders staan nu zevende en hebben weer uitzicht op de subtop van de Eredivisie. Van den Brom merkt dat de winst van invloed is op de sfeer. "Iedereen is weer wat vrolijker, dat geldt ook voor mezelf."

Stengs met Jong AZ

Qua opstelling wil de trainer niet veel veranderen zondag tegen de Haagse club. Toch moet hij minimaal een wijziging doorvoeren. Calvin Stengs is er namelijk niet bij. ADO Den Haag speelt op kunstgras en de Alkmaarse coach wil geen risico nemen met de sierlijke aanvaller. Stengs keerde afgelopen weekend na lang blessureleed terug in de basis. Wel speelt de jonge aanvaller vrijdagavond mee met Jong AZ. Verder is ook Marko Vejinovic niet van de partij tegen de Hagenezen. De middenvelder raakte afgelopen week geblesseerd op de training.

Klik op de video's voor de volledige voorbeschouwing en een historische wedstrijd met een hoofdrol voor Charlison Benschop. ADO Den Haag - AZ begint zondag om 14.30 uur en is live te volgen via deze site en op facebook op de NH Sport pagina.