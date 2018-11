Stengs en Vejinovic ontbreken bij AZ tegen ADO Den Haag

ALKMAAR - Calvin Stengs en Marko Vejinovic komen zondag tegen ADO Den Haag niet in actie voor AZ. De talentvolle aanvaller maakt vanavond al minuten, wanneer Jong AZ in het AFAS Stadion tegen TOP Oss speelt. Vejinovic heeft een blessure opgelopen en is zondag ook niet van de partij in het Cars Jeans Stadion.

De negentienjarige Stengs maakte vorige week in het duel met De Graafschap (1-0) zijn rentree in de basis van AZ. Daar ging een lange periode van revalideren aan vooraf. Deze week doet hij echter niet mee met het elftal van John van den Brom. De reden daarvan is dat ADO Den Haag op kunstgras speelt. Van den Brom wil geen risico's nemen met de net herstelde jongeling. "We willen eerst dat hij wedstrijden op gewoon gras gaat spelen."

Ook Vejinovic is er niet bij tegen de Haagse club. De middenvelder, die net als Stengs lang geblesseerd is geweest, is niet fit genoeg om te spelen. Van den Brom: "Ik durf niet te zeggen hoe ernstig de blessure van Marko is, maar het gaat geen maanden duren."

De wedstrijd ADO Den Haag - AZ begint zondag om 14.30 uur