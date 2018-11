Assen erkent: Zandvoort op 'poleposition' voor organisatie Grand Prix

ZANDVOORT - Het nieuws dat Formule One Management (FOM) en de eigenaren van Circuitpark Zandvoort aan een deal werken om vanaf 2020 weer een Formule 1-race te houden, werd in Drenthe voorbarig genoemd. Het TT-circuit zou immers óók nog in de race zijn. Inmiddels erkennen de Drentenaren dat Zandvoort op poleposition staat.

Snel nadat het nieuws over de deal in wording vorige week naar buiten kwam, belde Jos Vaessen van The Netherlands Grand Prix Foundation met hoofdkantoor van FOM in Londen. De kogel was nog niet door de kerk, zo kreeg hij te horen. Hoewel dat ook reden was om te twijfelen aan de woorden van circuiteigenaar en prins Bernhard Junior, komt hij daar nu op terug. "Zandvoort heeft een voorsprong."

Lees ook: Formule 1 kiest voor Zandvoort: race kan vanaf 2020 worden verreden

"We hadden niet verwacht dat nostalgie zo zwaar zou wegen", zegt Arjan Bos, voorzitter van de Stichting Circuit van Drenthe tegen Dagblad van het Noorden. Hij doelt op ruim drie decennia tussen 1952 en 1985 waarin er jaarlijks F1-bolides over het circuit scheurden.

Lees ook: We zijn er bijna, maar nog niet helemaal: dit moet er nog gebeuren op circuit Zandvoort

Dat de Drentenaren nu beseffen dat Zandvoort de beste papieren heeft, betekent niet dat ze hun ambitie laten varen. "We blijven overleggen met de FOM en andere instanties in de Formule 1", aldus Vaessen. "We moeten niet in paniek raken. We gaan eerst in kaart brengen hoe de situatie is."

Lees ook: Teleurgestelde Drentenaren blokkeren circuit Zandvoort vanwege komst F1

Bovendien is de Drentse circuitdirectie niet van plan om achterover te leunen. "Eind 2019 maken we de TT-baan geschikt voor de Formule 1", zegt voorzitter Bos tegen de krant. Dat het Formule 1-circus naar Nederland komt, lijdt volgens hem geen enkele twijfel. "Als Zandvoort het niet lukt, zitten wij op het vinkentouw."

Bekijk hieronder beelden van vorige week, toen prins Bernhard met het nieuws naar buiten kwam.