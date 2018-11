Toos' naaimachine draait overuren voor sinterklaasintocht: "Zo-veel werk"

ZAANDIJK - De naaimachine van Toos Smit van Feggelen ratelt deze dagen vrijwel onophoudelijk. Ze maakt namelijk de kostuums voor 36 Zaandijkse pieten, die Sinterklaas bij zijn landelijke intocht op de Zaanse Schans zullen vergezellen.

Het is een race tegen de klok, erkent ze. Toch mag het geen haastklus worden voor de vrouw die kwaliteit hoog in het vaandel heeft staan. Geloof het of niet, maar haar eigen criteria zijn nog strenger is dan die van de NTR, dat de organisatie van het evenement in handen heeft.

Al weken struint Toos stad en land af om precies geschikte stoffen in de juiste kleuren te vinden. Ze maakt niet alleen nieuwe pietenpakken, maar repareert ook gebruikte exemplaren. "Ik heb de pakken allemaal gewassen en gerepareerd en wat meer fluweel gekocht", vertelt Van Feggelen. Dat fluweel versiert ze met oer-Hollandse miniklompjes, die - zeker op de Zaanse Schans - perfect in het plaatje passen.

'Een eer dat hij in Zaandijk aankomt'

Als de Sint en zijn gevolg op 17 november binnenvaren, staat Van Feggelen bij een vriendin in de tuin op de Zaanse Schans. "Daar komt hij dichtbij en kan ik hem bijna aanraken", zegt Toos, die met recht een groot Sinterklaas-fan genoemd mag worden.

"Het is een eer dat hij in Zaandijk aankomt." Toch moet ze er niet aan denken dat de landelijke intocht volgend jaar weer in de Zaanstreek is. "Nee, want het is veel werk. Respect voor de mensen die het ieder jaar moeten organiseren."