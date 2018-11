Deel dit artikel:













Gelukt! De torenspits van de Laurentiuskerk staat weer op z'n plek Foto: NH Nieuws

WEESP - Weesp is weer compleet. Op de kop af twee jaar nadat de torenspits van de Laurentiuskerk bij een grote brand naar beneden stortte, is de kerk weer in ere hersteld.

Om 11.00 uur werd begonnen met het omhoog hijsen van de torenspits, die in oude staat is opgeknapt. Onder toeziend oog van honderden nieuwsgierige Weespers werd de spits rond 12.30 uur weer op z'n plek gehesen. Lees ook: Twee jaar na verwoestende brand krijgt Weesp vandaag zijn baken terug Dit tot zichtbare ontroering bij kerkeigenaar Cees van Vliet. Op de vraag van onze verslaggever om samen even rustig te kijken en te genieten antwoordt hij: "Beter even niet. Dan moet ik nog meer huilen." Vlammenzee

Van Vliet is enorm blij dat het lange proces erop zit. Hij werd op de avond van 8 november 2016 om even voor 19.30 uur opgeschrikt door een brandmelding. Kort daarna zag de toegestroomde menigte van dichtbij hoe de vlammenzee zich steeds verder uitbreidde. Enkele uren nadat de brand uitbrak, ging de torenspits tegen de vlakte. Dankzij de hijsklus van vandaag is de Weesper kerk weer zoals -ie hoort. Althans, dat is pas echt het geval nadat het haantje op de torenspits is geplaatst. Dat gebeurt in de loop van de middag. Kijk hieronder nog eens rustig terug hoe de torenspits op z'n plek wordt gehesen: