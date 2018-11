Deel dit artikel:













Twee jaar na verwoestende brand krijgt Weesp vandaag zijn baken terug Foto: NH Nieuws / HFV Photo Service

WEESP - De dag waar heel veel Weespers naar uitkijken, is eindelijk hier. De Laurentiuskerk krijgt zijn torenspits terug. Met het groene kruis en de koperen windhaan is het baken van Weesp over een paar uur weer compleet.

Op 8 november 2016 om 19.25 uur wordt Weesp opgeschrikt door een brandmelding, vlak onder het kruis van de Laurentiuskerk. In de uren die volgen is Weesp volledig uitgelopen. Duizenden mensen aanschouwen hoe het vuur zich uitbreidt en hoe uiteindelijk de torenspits naar beneden stort. Tekst gaat verder onder de video

Na hard werken van de brandweer kan om 22.27 uur het sein brand meester gegeven worden. Het blijkt dat de oorzaak van de brand een elektrische storing in de bedrading van het groene kruis is geweest. Eigenaar van de kerk Cees van Vliet besluit al heel snel dat 'de toren terug moet'. "Want een kerk zonder toren is geen kerk." En nu precies twee jaar na de brand is het zover. De hele dag zullen de bouwvakkers bezig zijn om de 25 meter hoge torenspits omhoog te hijsen en vast te zetten aan de kerk. De enorme hijsklus is van 11.00 uur tot 12.30 uur live te volgen op onze kanalen.