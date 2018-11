Zacht maar nat weekend voor de deur: "Paraplu mee tijdens Sint-Maarten"

NOORD-HOLLAND - Er staat ons een zacht weekend te wachten. In onze provincie stijgt het kwik zaterdag en zondag naar 13 à 14 graden, zo kondigt NH Nieuws-weerman Jules Geirnaerdt aan. Minpuntje: het wordt wel nat.

Zeker voor wie met de kinderen langs de deuren wil met Sint-Maarten (zondagavond) is het raadzaam om een paraplu mee te nemen, aldus Geirnaerdt. Ook moeten de kinderen er rekening mee houden dat het die avond gaat waaien. "Er staat waarschijnlijk een redelijke wind met hier en daar een vlaag", verwacht de weerman.

Het weekend begint morgen nog droog, gaat hij verder. Zaterdagochtend gaat het dan regenen en die buien krijgen een vervolg op zondag. In totaal verwacht hij 15 tot 22 millimeter neerslag voor het weekend: "Dat is wat meer dan we gewend zijn na het afgelopen jaar."