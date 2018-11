Wie zingt het leukste of mooiste Sint Maarten-liedje? Doe mee en win!

SINT MAARTEN - Nog een paar nachtjes slapen en dan is het zo ver: 11 november, of beter gezegd: Sint Maarten. Duizenden kinderen gaan dan weer met hun zelfgemaakte lampion langs de deuren om liedjes te zingen en snoep te verzamelen.

NH Nieuws is op zoek naar de leukste of schattigste Sint Maarten-deelnemer van 2018. Is jouw kind nu al niet meer te stoppen? Of heeft hij of zij een nieuw liedje bedacht? Laat je kind(eren) alvast even oefenen voor de camera en maak kans op een mooie prijs!

De leukste video's zie je uiteraard met Sint Maarten terug op de app, site en social media-kanalen van NH Nieuws. Ook verloten we onder de deelnemers een zoete verrassing, zodat Sint Maarten alvast met een voorsprong kan worden begonnen.