Knullige granaatgooier in Amsterdam op bewakingscamera vastgelegd

AMSTERDAM ZUIDOOST - (AT5) De politie heeft beelden vrijgegeven van de ontploffing van een handgranaat bij een slijterij in Amsterdam-Zuidoost en een woning in Diemen waar een granaat op de oprit wordt gegooid. Datzelfde huis wordt ook nog eens beschoten, is te zien op bewakingscamera's.

De recherche vermoedt dat er een verband tussen deze incidenten is. De beelden zijn te zien in het AT5-programma Bureau 020.

Op de beelden is te zien hoe de verdachte op 6 juni veel moeite doet om de ruit van een slijterij aan de Karspeldreef te beschadigen. Om half twee 's nachts gooit de man eerst een putdeksel tegen de ruit. Daarna gaat hij over op een handgranaat. De verdachte heeft zichtbaar moeite om de pin uit het explosief te trekken.

Beschieting

Later die maand, in de nacht van donderdag 28 op vrijdag 29 juni, wordt een huis aan de Trekschuit in Diemen beschoten. Op bewakingsbeelden zijn die nacht rond kwart over drie twee personen te zien, van wie er een meerdere schoten lost. De ander gooit een granaat naar de woning. Beide mannen slaan op de vlucht. De granaat komt niet tot ontploffing.



In Bureau 020 toont de politie ook beelden van een man, waarvan wordt vermoed dat hij een van de slachtoffers van bovengenoemde incidenten meerdere keren heeft geobserveerd. Het gaat om een lichtgetinte man met een normaal postuur. Hij is tussen de 20 en 30 jaar oud, heeft lang donker haar en een baardje.



Signalementen

De verdachte die op 6 juni de handgranaat in de richting van de slijterij gooide, droeg die avond een zwart regenpak met capuchon, een zwarte pet, zwarte handschoenen en zwarte schoenen. De verdachte die het huis op 29 juni in Diemen beschoot, droeg donkere gezichtsbedekking, een iets lichter vest met capuchon, een broek en donkere schoenen.

De andere man droeg lichte gezichtsbedekking, een donker vest met capuchon, een lichtere broek met een reflecterend vlak op de linker bovenbeen en donkere schoenen.